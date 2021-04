Coronavirus, cluster in Nazionale: la FIGC riflette sulle cause (Di domenica 11 aprile 2021) La FIGC riflette su cosa può aver causato il cluster Coronavirus in Nazionale: comportamento a rischio a Parma? Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani e diversi casi tra gruppo squadra e staff nella Nazionale fanno porre diverse domande alla FIGC, come riporta il Corriere dello Sport. Se da un lato si cercherà di procedere a vaccinare un gran numero di calciatori in vista di Euro 2020, dall’altra parte la necessità è capire cosa sia andato storto. Tra settembre e novembre 2020 infatti l’Italia ha sommato circa trentina di giorni di lavoro, giocato otto partite di cui tre trasferte all’estero. Al termine di questo periodo intenso non ci sono stati contagi. Medesimi protocolli anche in questa sosta, ma è scoppiato il focolaio. Secondo il quotidiano è possibile che ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 aprile 2021) Lasu cosa può aver causato ilin: comportamento a rischio a Parma? Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani e diversi casi tra gruppo squadra e staff nellafanno porre diverse domande alla, come riporta il Corriere dello Sport. Se da un lato si cercherà di procedere a vaccinare un gran numero di calciatori in vista di Euro 2020, dall’altra parte la necessità è capire cosa sia andato storto. Tra settembre e novembre 2020 infatti l’Italia ha sommato circa trentina di giorni di lavoro, giocato otto partite di cui tre trasferte all’estero. Al termine di questo periodo intenso non ci sono stati contagi. Medesimi protocolli anche in questa sosta, ma è scoppiato il focolaio. Secondo il quotidiano è possibile che ...

Advertising

NewSicilia : #Newsicilia L'aumento dei #contagi in tutto il territorio sarebbe riconducibile a un #cluster scoppiato in una… - GazzettaDelSud : DE ROSSI RICOVERATO | E’ la conseguenza del virus che lo ha colpito nell’ambito del cluster in seno alla nazional… - Mediagol : #Video Focolaio #Nazionale, dai primi contagi nello staff al ricovero di De Rossi: le tappe del cluster azzurro… - EmMicucci : #Coronavirus #Scuola #Belgio: Rapporto epidemiologico settimanale 9 aprile: i cluster più attivi confermati per la… - Mediagol : #Coronavirus Nazionale #Italiana, si allarga il cluster azzurro: De Rossi ricoverato per Covid-19… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus cluster Coronavirus, cluster in Nazionale: la FIGC riflette sulle cause La FIGC riflette su cosa può aver causato il cluster Coronavirus in Nazionale: comportamento a rischio a Parma? Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani e diversi casi tra gruppo squadra e staff nella Nazionale fanno porre diverse domande ...

Covid, focolai nelle carceri sovraffollate: 1521 i positivi. Ma arriva lo stop ai vaccini ... a oggi, circa 850 detenuti e detenute e 671 operatori penitenziari positivi al coronavirus. ... Ci sono cluster ancora estesi e attivi tra i ristretti di Reggio Emilia (115), del Due Palazzi di Padova (...

la Repubblica - Cluster in Nazionale: 27 contagiati dal Covid-19 Goal.com Cluster Italia: De Rossi ricoverato, scampato pericolo per i napoletani 11/04/2021 - Il cluster scoppiato in Nazionale crea polemiche e merita approfondimenti. Sono ben 25 le persone contagiate, 8 delle quali calciatori (Bonucci, Bernardeschi, Grifo, Verratti, Florenzi, S ...

Serie C, Turris-Ternana: probabili formazioni e statistiche Turris-Ternana, probabili formazioni, precedenti e statistiche della sfida di Serie C. Calcio d'inizio alle 15. Cluster Covid tra i campani ...

La FIGC riflette su cosa può aver causato ilin Nazionale: comportamento a rischio a Parma? Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani e diversi casi tra gruppo squadra e staff nella Nazionale fanno porre diverse domande ...... a oggi, circa 850 detenuti e detenute e 671 operatori penitenziari positivi al. ... Ci sonoancora estesi e attivi tra i ristretti di Reggio Emilia (115), del Due Palazzi di Padova (...11/04/2021 - Il cluster scoppiato in Nazionale crea polemiche e merita approfondimenti. Sono ben 25 le persone contagiate, 8 delle quali calciatori (Bonucci, Bernardeschi, Grifo, Verratti, Florenzi, S ...Turris-Ternana, probabili formazioni, precedenti e statistiche della sfida di Serie C. Calcio d'inizio alle 15. Cluster Covid tra i campani ...