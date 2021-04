Classifica Steam: Outriders il più venduto, It Takes Two e Forza Horizon 4 a seguire – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 11 aprile 2021) Outriders continua ad andare molto bene su Steam, confermandosi in prima posizione nella Classifica vendite della settimana appena conclusa.. Outriders continua a dominare la Classifica Steam, dimostrandosi anche per questa settimana il gioco più venduto sul digital delivery di Valve, almeno stando ai dati relativi ai ricavi, con It Takes Two ancora secondo e Forza Horizon 4 a seguire. Si conferma dunque un lancio di successo quello di Outriders anche su Steam, considerando che compariva in prima posizione anche la settimana precedente. Di fatto, le prime due posizioni rimangono le stesse con anche It Takes Two che si conferma in … Notizie giochi PC ... Leggi su helpmetech (Di domenica 11 aprile 2021)continua ad andare molto bene su, confermandosi in prima posizione nellavendite della settimana appena conclusa..continua a dominare la, dimostrandosi anche per questa settimana il gioco piùsul digital delivery di Valve, almeno stando ai dati relativi ai ricavi, con ItTwo ancora secondo e4 a. Si conferma dunque un lancio di successo quello dianche su, considerando che compariva in prima posizione anche la settimana precedente. Di fatto, le prime due posizioni rimangono le stesse con anche ItTwo che si conferma in … Notizie giochi PC ...

Advertising

PlanetR7_ : Outriders debutta al primo posto della classifica Steam, seguito da It Take Two - GamingToday4 : Outriders debutta al primo posto della classifica Steam, seguito da It Take Two - zazoomblog : Outriders debutta al primo posto della classifica Steam seguito da It Take Two – Notizia – PCVideogiochi per PC e c… - Multiplayerit : Outriders debutta al primo posto della classifica Steam, seguito da It Take Two - infoitscienza : Outriders debutta al primo posto della classifica Steam, seguito da It Take Two – Notizia – PCVideogiochi per PC e… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Steam Outiriders su PC è un successo: lancio record per Square Enix, oltre 100.000 giocatori connessi ...titolo di People Can Fly ha debuttato su PlayStation e Xbox finendo immediatamente nella classifica ... People Can Fly è attualmente al lavoro per risolvere il possibile, ma su Steam è già iniziato il ...

Migliori visori VR | Aprile 2021 Pro: Alta risoluzione Leggero e confortevole Compatibilità con Windows 10 e Steam VR Contro: Il ...Non adatto a smartphone Oculus Quest - Migliori visori VR La vera star di questa classifica e uno dei ...

Classifica Steam: Outriders il più venduto, It Takes Two e Forza Horizon 4 a seguire Multiplayer.it Classifica Steam: Outriders il più venduto, It Takes Two e Forza Horizon 4 a seguire Outriders continua ad andare molto bene su Steam, confermandosi in prima posizione nella classifica vendite della settimana appena conclusa.. Outriders continua a dominare la classifica Steam, ...

Huntdown arriva su Steam a maggio tra cui una nuovissima modalità di gioco Arcade (che in realtà è esclusiva Steam per alcune settimane) che è basata sui punteggi e ti vede affrontare "orde di nemici con una selvaggia gamma di armi ...

...titolo di People Can Fly ha debuttato su PlayStation e Xbox finendo immediatamente nella... People Can Fly è attualmente al lavoro per risolvere il possibile, ma suè già iniziato il ...Pro: Alta risoluzione Leggero e confortevole Compatibilità con Windows 10 eVR Contro: Il ...Non adatto a smartphone Oculus Quest - Migliori visori VR La vera star di questae uno dei ...Outriders continua ad andare molto bene su Steam, confermandosi in prima posizione nella classifica vendite della settimana appena conclusa.. Outriders continua a dominare la classifica Steam, ...tra cui una nuovissima modalità di gioco Arcade (che in realtà è esclusiva Steam per alcune settimane) che è basata sui punteggi e ti vede affrontare "orde di nemici con una selvaggia gamma di armi ...