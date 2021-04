Vi sveliamo l’autore di Bella ciao | è Omero

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 10 aprile 2021) L’Italia degli inni e dei campanili s’è desta. È bastato l’annuncio “è nata in provincia di Macerata” apparso su Il Fatto Quotidiano per riattizzare il fuoco delle polemiche. Nei 76 anni trascorsi dalla liberazione, la canzone simbolo della Resistenza italiana è stata più volte attribuita ad autori e circostanze diversi. La versione che ha resistito più a lungo è quella dell’adattamento elaborato nel 1888 dall’agente segreto del Risorgimento Costantino Nigra come ballata delle mondariso (“Alla mattina appena alzata / o/ alla mattina appena alzata / laggiù in risaia debbo andar”). Con il testo rimodellato negli anni della guerra civile sarebbe diventata celebre come inno dei partigiani a partire dal 1947, ...