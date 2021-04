Ultime Notizie Roma del 10-04-2021 ore 09:10 (Di sabato 10 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la Food and Drug administration non ha trovato una relazione causale tra la vaccinazione con il siero Johnson & Johnson nei casi di trombosi lo riporto Reuters sul suo sito citando una comunicazione dell’ente regolatore per i farmaci negli States inviata via mail e continuiamo a parlare della situazione coronavirus sono 18938 i nuovi casi 332970 3 tamponi 460 i morti la situazione aggiornata in Italia nel mondo in un primo tempo era stato reso noto il bilancio di 718 vittime poi si è appreso che 158 sono relative alla Sicilia nei giorni scorsi firmata nuova ordinanza del Commissario straordinario Francesco figliuolo per i vaccini per i tagli over 80 e le persone fragili il provvedimentoabbinato con il Ministero della Salute recepisce quanto indicato dal premier Mario Draghi ... Leggi su romadailynews (Di sabato 10 aprile 2021)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la Food and Drug administration non ha trovato una relazione causale tra la vaccinazione con il siero Johnson & Johnson nei casi di trombosi lo riporto Reuters sul suo sito citando una comunicazione dell’ente regolatore per i farmaci negli States inviata via mail e continuiamo a parlare della situazione coronavirus sono 18938 i nuovi casi 332970 3 tamponi 460 i morti la situazione aggiornata in Italia nel mondo in un primo tempo era stato reso noto il bilancio di 718 vittime poi si è appreso che 158 sono relative alla Sicilia nei giorni scorsi firmata nuova ordinanza del Commissario straordinario Francesco figliuolo per i vaccini per i tagli over 80 e le persone fragili il provvedimentoabbinato con il Ministero della Salute recepisce quanto indicato dal premier Mario Draghi ...

