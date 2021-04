Tommaso Stanzani a Verissimo imita Alessandra Celentano (Di sabato 10 aprile 2021) Tommaso Stanzani oggi è stato ospite a Verissimo da Silvia Toffanin (è il primo eliminato di Amici ad aver avuto l’opportunità di essere intervistato da lei) e queste sono state le sue prime parole: “Mi sto riprendendo dalle emozioni provate per l’eliminazione, ma ora sono felicissimo. L’eliminazione è stata inaspettata, perché mi sentivo già tanto cambiato nel mio percorso di crescita, ma non mi voglio fermare. Questo è stato il mio inizio e mi ha fatto capire tante cose sia dal punto di vista professionale che umano”. A Silvia Toffanin, che gli ha chiesto come sia stato accolto dai suoi genitori, il ballerino, che ha abbandonato la sua carriera di pattinatore per dedicarsi alla danza, ha risposto: “Anche i miei genitori non si aspettavano un mio ritorno a casa così presto, ma la cosa importante è che ora mi sostengono nel mio voler ... Leggi su biccy (Di sabato 10 aprile 2021)oggi è stato ospite ada Silvia Toffanin (è il primo eliminato di Amici ad aver avuto l’opportunità di essere intervistato da lei) e queste sono state le sue prime parole: “Mi sto riprendendo dalle emozioni provate per l’eliminazione, ma ora sono felicissimo. L’eliminazione è stata inaspettata, perché mi sentivo già tanto cambiato nel mio percorso di crescita, ma non mi voglio fermare. Questo è stato il mio inizio e mi ha fatto capire tante cose sia dal punto di vista professionale che umano”. A Silvia Toffanin, che gli ha chiesto come sia stato accolto dai suoi genitori, il ballerino, che ha abbandonato la sua carriera di pattinatore per dedicarsi alla danza, ha risposto: “Anche i miei genitori non si aspettavano un mio ritorno a casa così presto, ma la cosa importante è che ora mi sostengono nel mio voler ...

