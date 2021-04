Sonego-Fritz in tv oggi: orario, canale e diretta streaming semifinale Atp Cagliari 2021 (Di sabato 10 aprile 2021) Le semifinali dell’Atp 250 di Cagliari 2021 proporranno lo scontro tra Lorenzo Sonego e Taylor Fritz, interessante per i possibili risvolti della contesa stessa. L’azzurro ha superato Gilles Simon e Yannick Hanfmann durante il suo percorso isolano, mentre lo statunitense ha sconfitto Andrej Martin e Aljaz Bedene; si prospetta un incontro equilibrato e divertente, in onda dalle ore 12.30 di sabato 10 aprile. La diretta televisiva dell’evento sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) e Sky Sport (canali 201, 204 e 205), con live streaming disponibili sul sito ufficiale di SuperTennis e tramite la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it offrirà aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti e highlights post-match. SEGUI IL LIVE DEL MATCH IL ... Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) Le semifinali dell’Atp 250 diproporranno lo scontro tra Lorenzoe Taylor, interessante per i possibili risvolti della contesa stessa. L’azzurro ha superato Gilles Simon e Yannick Hanfmann durante il suo percorso isolano, mentre lo statunitense ha sconfitto Andrej Martin e Aljaz Bedene; si prospetta un incontro equilibrato e divertente, in onda dalle ore 12.30 di sabato 10 aprile. Latelevisiva dell’evento sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) e Sky Sport (canali 201, 204 e 205), con livedisponibili sul sito ufficiale di SuperTennis e tramite la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it offrirà aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti e highlights post-match. SEGUI IL LIVE DEL MATCH IL ...

atptour : Semi-final bound in Cagliari! ?? ???? Sonego d. Hanfmann ???? 3-6, 7-6(6), 6-3 ???? Fritz d. Bedene ???? 6-3, 6-4… - AnsaSardegna : Tennis: Sonego in semifinale a Cagliari, sfiderà Fritz. Nel doppio fratelli Berrettini ko, in finale Bolelli-Molten… - ansacalciosport : Tennis: Sonego in semifinale a Cagliari, sfiderà Fritz. Nel doppio fratelli Berrettini ko, in finale Bolelli-Molten… - CheatTheSpread : ??04/10 #ATP Cagliari????, Marbella????+ Monte Carlo Qualies???? 2U Parlay?? Carreno-Busta ML / Londero ML / Popyrin -1.5… - infoitsport : Dove vedere Sonego-Fritz oggi in TV all’Atp Sardegna Open: orario, canale in chiaro e diretta streaming -