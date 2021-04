Quando Aka7even partecipò a X Factor prima di Amici 20 (ma Fedez lo scartò) – VIDEO (Di sabato 10 aprile 2021) Aka7even è uno dei protagonisti di questo serale di Amici 20, membro della squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini insieme a Giulia e Samuele. Il giovane cantante è spesso stato al centro del gossip nel corso della sua permanenza nel talent per via dei continui e turbolenti tira e molla con la ballerina Martina.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 10 aprile 2021)è uno dei protagonisti di questo serale di20, membro della squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini insieme a Giulia e Samuele. Il giovane cantante è spesso stato al centro del gossip nel corso della sua permanenza nel talent per via dei continui e turbolenti tira e molla con la ballerina Martina.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

adribluub : È inconcepibile che dei talenti come Serena e Aka7even non prendono punti da quando è iniziato il serale #Amici20 - jessicamule97 : RT @xxsadiexx_: quando sei il migliore della tua categoria, ma gareggi in un circo ?? #amici20 #aka7even - giuseppetempri : Vergognoso Rudy Zerbi che cerca di buttare giù e sminuire in tutti i modi aka7even prima e dopo le sue esibizioni,… - _boredmood_ : RT @xxsadiexx_: quando sei il migliore della tua categoria, ma gareggi in un circo ?? #amici20 #aka7even - xxsadiexx_ : quando sei il migliore della tua categoria, ma gareggi in un circo ?? #amici20 #aka7even -

Lite tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, lui critica Aka7even, lei: 'Sei un rompip...' ... in occasione della sfida tra Aka7even e Sangiovanni. Il battibecco si è replicato poco dopo quando lo stesso Aka ha sfidato Deddy. La lite tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi Zerbi ha criticato le ...

Quando Aka7even partecipò a X Factor prima di Amici 20 (ma Fedez lo scartò) ... in arte Aka7even ha tentato di sfondare nel mondo della musica e di farsi notare attraverso il mezzo televisivo. Correva l'anno 2017 quando partecipò al talent X Factor . Era l'edizione che vedeva ...

... in occasione della sfida tra Aka7even e Sangiovanni. Il battibecco si è replicato poco dopo quando lo stesso Aka ha sfidato Deddy. La lite tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi Zerbi ha criticato le ... ... in arte Aka7even ha tentato di sfondare nel mondo della musica e di farsi notare attraverso il mezzo televisivo. Correva l'anno 2017 quando partecipò al talent X Factor . Era l'edizione che vedeva ...