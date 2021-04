Parma Milan, espulso Ibrahimovic per proteste: la ricostruzione (Di sabato 10 aprile 2021) Zlatan Ibrahimovic è stato espulso dall’arbitro Maresca al 60? per proteste: probabili due giornate di stop per lo svedese Colpo di scena al Tardini. Zlatan Ibrahimovic è stato espulso al minuto 60 durante il match contro il Parma. L’arbitro Maresca ha estratto un cartellino rosso diretto al centravanti svedese a causa di “eccessive proteste” in una fase della partita che vedeva i rossoneri in controllo della gara. «Bravo Maresca, fai sempre il protagonista», il commento di Gianluigi Donnarumma percepito dai microfoni di Sky Sport nel corso della presa diretta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021) Zlatanè statodall’arbitro Maresca al 60? per: probabili due giornate di stop per lo svedese Colpo di scena al Tardini. Zlatanè statoal minuto 60 durante il match contro il. L’arbitro Maresca ha estratto un cartellino rosso diretto al centravanti svedese a causa di “eccessive” in una fase della partita che vedeva i rossoneri in controllo della gara. «Bravo Maresca, fai sempre il protagonista», il commento di Gianluigi Donnarumma percepito dai microfoni di Sky Sport nel corso della presa diretta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

