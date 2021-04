"Non ci vedo più". Orietta Berti, la privatissima e straziante confessione a Canzone segreta: scorrono lacrime (Di sabato 10 aprile 2021) "Non ci vedo più". Orietta Berti commuove e si commuove a Canzone segreta, lo show musicale di Rai1 condotto da Serena Rossi. Con gli occhi pieni di lacrime, l'amatissima e simpatica cantante emiliana ascolta in silenzio la Canzone a lei dedicata, l'emozionante Il nostro concerto del grande Umberto Bindi, interpretata da Francesca Michielin, poi lascia la poltrona degli ospiti e accanto alla Rossi ammette: "Mi avete fatto piangere. Non ci vedo più. Sono felice, stasera mi avete fatto un regalo meraviglioso. Non so come ringraziarvi". Il rapporto di amicizia e stima reciproca con la Michielin è nato nel corso dell'ultimo Festival di Sanremo, a cui entrambe hanno partecipato. Un feeling che è sfociato addirittura in una sessione in studio ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) "Non cipiù".commuove e si commuove a, lo show musicale di Rai1 condotto da Serena Rossi. Con gli occhi pieni di, l'amatissima e simpatica cantante emiliana ascolta in silenzio laa lei dedicata, l'emozionante Il nostro concerto del grande Umberto Bindi, interpretata da Francesca Michielin, poi lascia la poltrona degli ospiti e accanto alla Rossi ammette: "Mi avete fatto piangere. Non cipiù. Sono felice, stasera mi avete fatto un regalo meraviglioso. Non so come ringraziarvi". Il rapporto di amicizia e stima reciproca con la Michielin è nato nel corso dell'ultimo Festival di Sanremo, a cui entrambe hanno partecipato. Un feeling che è sfociato addirittura in una sessione in studio ...

