LIVE Sonego-Fritz 6-4 5-7, ATP Cagliari in DIRETTA: il secondo set è dello statunitense (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 L’americano si prende il primo punto del terzo set con servizio e dritto. E Fritz SI PRENDE IL secondo SET! Altro errore con lo slice per Sonego. 40-A Sonego non riesce a chiudere con lo schiaffo al volo, Fritz riesce nel passante. Set point. 40-40 Stavolta la palla corta di Lorenzo esce male, l’americano arriva di gran carriera e si prende il punto. A-40 Servizio e smorzata, Fritz ci arriva a malapena. 40-40 E va via il rovescio dell’azzurro, si va ai vantaggi. 40-30 Dritto potentissimo di Fritz che colpisce la riga. Sonego non può niente. 40-15 Servizio, dritto e palla corta: schema vincente di Lorenzo. 30-15 Lunghissimo il rovescio dell’americano. 15-15 Schiaffone di ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 L’americano si prende il primo punto del terzo set con servizio e dritto. ESI PRENDE ILSET! Altro errore con lo slice per. 40-Anon riesce a chiudere con lo schiaffo al volo,riesce nel passante. Set point. 40-40 Stavolta la palla corta di Lorenzo esce male, l’americano arriva di gran carriera e si prende il punto. A-40 Servizio e smorzata,ci arriva a malapena. 40-40 E va via il rovescio dell’azzurro, si va ai vantaggi. 40-30 Dritto potentissimo diche colpisce la riga.non può niente. 40-15 Servizio, dritto e palla corta: schema vincente di Lorenzo. 30-15 Lunghissimo il rovescio dell’americano. 15-15 Schiaffone di ...

