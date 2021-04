Inter, Zhang atteso in Italia: prima lo Scudetto poi i rinnovi (Di sabato 10 aprile 2021) Il presidente dell’Inter Steven Zhang è atteso in Italia nei prossimi giorni. I dettagli Come riferito da Gazzetta dello Sport, il presidente dell’Inter Steven Zhang è atteso in Italia nei prossimi giorni così da poter essere vicino alla squadra nel momento in cui ci sarà da festeggiare la vittoria dello Scudetto. Una volta a Milano, Zhang affronterà anche il tema dei rinnovo di contratto. Lautaro Martinez ha trovato col club un’intesa fino al 2024 (circa 4,5 milioni a stagione a salire) Bastoni dovrebbe allungare il suo accordo sino al 2024 con adeguamento salariale e infine Niccolò Barella, l’uomo che nei piani della dirigenza sarà il nuovo capitano dell’Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021) Il presidente dell’Steveninnei prossimi giorni. I dettagli Come riferito da Gazzetta dello Sport, il presidente dell’Steveninnei prossimi giorni così da poter essere vicino alla squadra nel momento in cui ci sarà da festeggiare la vittoria dello. Una volta a Milano,affronterà anche il tema dei rinnovo di contratto. Lautaro Martinez ha trovato col club un’intesa fino al 2024 (circa 4,5 milioni a stagione a salire) Bastoni dovrebbe allungare il suo accordo sino al 2024 con adeguamento salariale e infine Niccolò Barella, l’uomo che nei piani della dirigenza sarà il nuovo capitano dell’. L'articolo proviene da Calcio News 24.

