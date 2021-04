Insigne | Napoli e il rinnovo | appuntamento fissato per l' estate

Advertising

SquawkaNews : Juventus XI: Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini; Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristian… - juventusfc : 89' | Accorcia il Napoli con Insigne su rigore. #JuveNapoli [2-1] #ForzaJuve - DiMarzio : #Calciomercato | Vincenzo #Pisacane, agente di #Insigne, ospite a Casa #Milan: incontro terminato con la dirigenza… - MomentiCalcio : Napoli – Insigne: Per il rinnovo del capitano azzurro bisogna attendere la fine del campionato - MondoNapoli : Samp-Napoli, Repubblica: Gattuso ha cinque dubbi, Insigne è intoccabile - -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne Napoli

Il paragone tra, tratta di come le parti possano essere associate a due aziende con interessi economico - finanziari che all'epoca del Covid finiranno per eliminare ogni tipo di ...Ranieri(4 - 2 - 3 - 1) : Ospina; Di lorenzo, Koulibaly, Manolas Mário Rui; Fabian, Demme; Lozano, Zielinski,, Osimhen. All. Gattuso.SAMPDORIA. Mister Ranieri conferma il suo 4-4-2 contro il Napoli. Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen ...Tra Lorenzo Insigne e il Napoli sarà una trattativa intorno alla quale non ci sarà né glassa né demagogia, ma un ruspante conflitto di interessi tra due parti, scrive quest’oggi il quotidiano sportivo ...