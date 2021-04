Garante privacy e Garante privazione libertà chiedono più riservatezza nei colloqui dei detenuti

(Di sabato 10 aprile 2021) Con un comunicato stampa congiunto ildellae ilper ladellache si garantisca una maggioreneiche avvengono tra i, a seguito di segnalazioni di videotelefonate evia Skype nei quali non ci sarebbe stata una condizione minima di. Recependo diverse segnalazioni L'articolo proviene da Consumatore.com.

Con un comunicato stampa congiunto il Garante della Privacy e il Garante per la Privazione della Libertà chiedono che si garantisca una maggiore riservatezza nei colloqui che avvengono tra i detenuti, ...