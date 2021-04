Formula E | E-Prix Roma 2021 | tre piloti coinvolti in una carambola | distrutte le vetture VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 10 aprile 2021) Attimi di apprensione a, dove è in corso l’E-. Oliver Turvey della Nio ha infatti dato vita ad unache ha coinvolto altri due. Il 34enne britannico ha centrato in pieno Jean Enrice Vergne e Jake Dennis, distruggendo tutte le macchine. Fortunatamente nessuno dei diretti interessati ha riportato dei danni. Ad uscirne decisamente peggio è stata la pista, dove si sono accumulati numerosi detriti. Organizzatori costretti dunque ad agire in fretta per evitare di ritardare il programma giornaliero. A dramatic end to Free Practice 1, but we're pleased to say all drivers involved are OK.#RomeEpic.twitter.com/GVeNUJ4ABN — ABB FIAE World Championship (@FIAE) April 10,SportFace.