Enula Bareggi, chi è la cantante di Amici 20 (Di sabato 10 aprile 2021) Enula, all'anagrafe Enula Bareggi, è una cantante di 22 anni nata alla periferia di Milano, nota al pubblico per essere concorrente di Amici 20 di Maria De Filippi. Sta facendo parlare di se anche per il suo avvicinamento al ballerino Alessandro Cavallo. Ma chi è Enula Bareggi Il suo nome molto particolare si deve alla madre, che raccoglieva da giovane un fiore proprio con questo nome. La sua passione per la musica si manifesta sin da piccola e infatti nel 2011 a soli 13 anni partecipa al programma "Io Canto" condotto da Gerry Scotti. Ama moltissimo viaggiare, infatti ha raccontato di un suo viaggio in Corsica dove ha dormito in tenda per 2 mesi mantenendosi vendendo bracciali ed altre creazioni in una bancarella. Nel 2020 è arrivata tra i 60 finalisti ad ...

