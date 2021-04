Emilio Fede in ospedale: "Esperienza drammatica, qui per una brutta caduta" (Di sabato 10 aprile 2021) Valentina Dardari L’ex direttore è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano in seguito a una brutta caduta. Ha fatto sapere che il Covid non c’entra Il giornalista Emilio Fede è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. L'ex direttore del Tg4, che compirà 90 anni il prossimo 24 giugno, lo scorso novembre era stato ricoverato al Covid residence di Ponticelli, una struttura dell'Asl di Napoli per le persone contagiate con sintomi non gravi. Emilio Fede in ospedale per una brutta caduta Questa volta invece "il Covid non c'entra niente, sono in un letto al San Raffaele di Milano per una caduta, una rovinosa scivolata, e sono curato dagli amici. L'ho vista ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 10 aprile 2021) Valentina Dardari L’ex direttore è stato ricoverato all’San Raffaele di Milano in seguito a una. Ha fatto sapere che il Covid non c’entra Il giornalistaè ricoverato all'San Raffaele di Milano. L'ex direttore del Tg4, che compirà 90 anni il prossimo 24 giugno, lo scorso novembre era stato ricoverato al Covid residence di Ponticelli, una struttura dell'Asl di Napoli per le persone contagiate con sintomi non gravi.inper unaQuesta volta invece "il Covid non c'entra niente, sono in un letto al San Raffaele di Milano per una, una rovinosa scivolata, e sono curato dagli amici. L'ho vista ...

