Xiaomi e OPPO pianificano lo sviluppo dei propri chip 5G (Di venerdì 9 aprile 2021) Sembra che Xiaomi e OPPO stiano sviluppando i propri chipset 5G sub-6GHz, ma non sono gli unici produttori in cerca di indipendenza. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 9 aprile 2021) Sembra chestiano sviluppando iset 5G sub-6GHz, ma non sono gli unici produttori in cerca di indipendenza. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Xiaomi e OPPO pianificano lo sviluppo dei propri chip 5G - CellulareMag : #Xiaomi e #OPPO pronte a produrre chipset proprietari, anche con connettività 5G. - _reyzeeel : RT @talabykyla: Available in different phone models: * Apple Iphone 11 * Apple Iphone 12 * Vivo V20 * Realme 7i * Vivo Y20i * Xiaomi Mi 10… -