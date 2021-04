Torino, i piccolo artigiani in piazza criticano il movimento dei ristoratori ‘IoApro’: “Populisti, bisogna ripartire ma in sicurezza” (Di venerdì 9 aprile 2021) “Siamo in una situazione fuori controllo: le imprese di tutti i settori sono tutte in difficoltà, sia quelle aperte sia quelle chiuse. È un problema generalizzato che non richiede solo aperture ma ripartenza, un tema molto più complesso del semplice urlo del movimento “IoApro”. Così Delio Zanzottera, segretario di Cna Piemonte, durante la protesta in piazza Castello a Torino dei piccoli artigiani. “Si intende l’accelerazione della campagna vaccinale: abbiamo messo a disposizione le nostre strutture per poter effettuare i vaccini. Siamo contrari alle manifestazioni violente e populiste, abbiamo la necessità di dimostrare la serietà degli imprenditori. Il vaccino resta l’unica modalità seria per ripartire e ripartire in fretta”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) “Siamo in una situazione fuori controllo: le imprese di tutti i settori sono tutte in difficoltà, sia quelle aperte sia quelle chiuse. È un problema generalizzato che non richiede solo aperture ma ripartenza, un tema molto più complesso del semplice urlo del“IoApro”. Così Delio Zanzottera, segretario di Cna Piemonte, durante la protesta inCastello adei piccoli. “Si intende l’accelerazione della campagna vaccinale: abbiamo messo a disposizione le nostre strutture per poter effettuare i vaccini. Siamo contrari alle manifestazioni violente e populiste, abbiamo la necessità di dimostrare la serietà degli imprenditori. Il vaccino resta l’unica modalità seria perin fretta”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

