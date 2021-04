Mauro Corona, la figlia dice “io credevo che mio padre …” la Berlinguer senza parole (Di venerdì 9 aprile 2021) Bianca Berlinguer non si è ancora abituata all’idea che Mauro Corona possa non essere più una presenza fissa al’interno del suo programma che va in onda il martedì su Rai tre. Mauro Corona, infatti, dopo la lite con la stessa Berlinguer, è stato messo fuori dalla Rai e il direttore di rete, Franco Di Mare non vuole più sentire parlare di lui. Bianca Berlinguer non condivide la scelta di Franco Di Mare e di questo non ne ha mai fatto mistero. Bianca Berlinguer ospita la figlia di Mauro Corona Martedì scorso, Bianca Berlinguer ha avuto ospite in collegamento a Carta Bianca la figlia di Mauro Corona, Marianna, ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 9 aprile 2021) Biancanon si è ancora abituata all’idea chepossa non essere più una prefissa al’interno del suo programma che va in onda il martedì su Rai tre., infatti, dopo la lite con la stessa, è stato messo fuori dalla Rai e il direttore di rete, Franco Di Mare non vuole più sentire parlare di lui. Biancanon condivide la scelta di Franco Di Mare e di questo non ne ha mai fatto mistero. Biancaospita ladiMartedì scorso, Biancaha avuto ospite in collegamento a Carta Bianca ladi, Marianna, ...

Advertising

MariellaLoi : RT @Drittorovescio_: Caos #AstraZeneca, Mauro Corona: 'Non si può prendere in giro la gente, hanno fallito' #Drittoerovescio https://t.co… - Mauro_Italy_ : @AndreaScanzi Esaltato come Fabrizio Corona - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #10: L'ultimo sorso. Vita di Celio Mauro Corona editore Mondadori EUR 17.57 - perrero_s : RT @Drittorovescio_: Caos #AstraZeneca, Mauro Corona: 'Non si può prendere in giro la gente, hanno fallito' #Drittoerovescio https://t.co… - thewaterflea : RT @sadecesen_2016: Mauro Corona alla domanda di Del Debbio: cosa pensa di Letta? Cambiano autista quando la macchina è rotta. ???????? -