Masters Augusta 2021: Abraham Ancer penalizzato di due colpi (Di venerdì 9 aprile 2021) L’organizzazione del Masters ha comunicato, nella notte, la propria decisione riguardo Abraham Ancer e il colpo dal bunker del messicano alla buca 15, rimasto oggetto di discussione a causa del minimale, involontario, ma comunque presente, tocco della sabbia: un’azione irregolare, secondo le norme del golf. Il comunicato integrale recita quanto segue: “Alla quindicesima buca del primo round di giovedì, Abraham Ancer ha inavvertitamente toccato la sabbia prima di effettuare il suo terzo colpo dal bunker vicino al green. Dopo che il signor Ancer ha firmato la sua carta ed è uscito dalla scoring area, il Comitato ha revisionato l’evidenza video riguardante una potenziale violazione delle Regola 12.2b(1), che indica come toccare la sabbia nel bunker appena dietro alla palla risulti in una ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) L’organizzazione delha comunicato, nella notte, la propria decisione riguardoe il colpo dal bunker del messicano alla buca 15, rimasto oggetto di discussione a causa del minimale, involontario, ma comunque presente, tocco della sabbia: un’azione irregolare, secondo le norme del golf. Il comunicato integrale recita quanto segue: “Alla quindicesima buca del primo round di giovedì,ha inavvertitamente toccato la sabbia prima di effettuare il suo terzo colpo dal bunker vicino al green. Dopo che il signorha firmato la sua carta ed è uscito dalla scoring area, il Comitato ha revisionato l’evidenza video riguardante una potenziale violazione delle Regola 12.2b(1), che indica come toccare la sabbia nel bunker appena dietro alla palla risulti in una ...

OA_Sport : Un minimale, ma visibile a occhio nudo tocco della sabbia costa ad Abraham Ancer due colpi di penalità - cusferraragolf : Golf, Rose allunga al Masters di Augusta. Molinari è 30° - zazoomblog : Masters Augusta 2021 Justin Rose scappa via nel 1° giro. 30° Francesco Molinari - #Masters #Augusta #Justin #scappa… - zazoomblog : Masters Augusta 2021 Justin Rose scappa via nel 1° giro. 30° Francesco Molinari - #Masters #Augusta #Justin… - digitalsat_it : Golf Augusta Masters 2021, su Sky Sport e NOW il major con la Giacca Verde -