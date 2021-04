Jill Biden in minigonna e calze a rete crea scompiglio sul web (Di venerdì 9 aprile 2021) Le foto di Jill Biden che scende dalla scaletta dell’Air Force One con una minigonna di pelle plissettata e un paio di calze a rete hanno fatto il giro del web, accendendo un dibattito sull’appropriatezza del suo look. La First Lady, di ritorno a Washington dalla California, nel suo outfit total black, accessoriato anche con un paio di stivaletti al polpaccio (altro sacrilegio per alcuni), ha diviso gli utenti della rete in due fazioni. “Jill Biden, ti manca solo la scopa” Molti hanno definito Jill Biden trash, volgare e troppo vecchia a 69 anni per la gonna al polpaccio e i collant provocanti. C’è persino chi ha paragonato il suo outfit a quelli tutti pelle e pizzi di Madonna negli anni 80 e chi si è chiesto se ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Le foto diche scende dalla scaletta dell’Air Force One con unadi pelle plissettata e un paio dihanno fatto il giro del web, accendendo un dibattito sull’appropriatezza del suo look. La First Lady, di ritorno a Washington dalla California, nel suo outfit total black, accessoriato anche con un paio di stivaletti al polpaccio (altro sacrilegio per alcuni), ha diviso gli utenti dellain due fazioni. “, ti manca solo la scopa” Molti hanno definitotrash, volgare e troppo vecchia a 69 anni per la gonna al polpaccio e i collant provocanti. C’è persino chi ha paragonato il suo outfit a quelli tutti pelle e pizzi di Madonna negli anni 80 e chi si è chiesto se ...

