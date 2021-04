Jarre mette in musica ‘Amazônia’ di Salgado | presto in mostra a Roma

Leggi su dire

(Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA – Il pioniere della musica elettronica Jean-Michel Jarre ha realizzato e inciso una composizione musicale di 52 minuti per ‘Amazônia’, il nuovo progetto del pluripremiato fotografo e regista Sebastião Salgado per la Philharmonie De Paris. La colonna sonora è disponibile da oggi, venerdì 9 aprile, nella normale versione stereo in formato cd, vinile e digitale e in una speciale versione binaurale, che si può ascoltare in digitale e in una 5.1 Surround Sound Version grazie ad un codice di download inserito all’interno della versione cd e vinile.