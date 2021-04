I Mondiali di Qatar 2022 saranno tutti sulla Rai: le 64 partite in esclusiva sulla tv pubblica (Di venerdì 9 aprile 2021) Il servizio pubblico tornerà a trasmettere tutti gli incontri dei Mondiali di calcio. La Coppa del Mondo Fifa 2022 sarà trasmessa sui canali Rai, la televisione pubblica ha ottenuto l’esclusività di tutto il torneo che si terrà il prossimo anno in Medio Oriente. Alla Rai sono stati assegnati i diritti multipiattaforma in televisione, digitale e radio e fornirà un sistema di trasmissione dedicato per il torneo. Viale Mazzini, oltre a rendere disponibili in diretta sul territorio tutte le 64 partite, annuncia anche un’ampia programmazione di supporto, tra cui highlights e palinsesto dedicato. Almeno 28 partite del torneo, inclusa la partita di apertura, la finale ed entrambe le semifinali, verranno trasmesse sul canale di punta dell’emittente, Rai 1, soddisfacendo gli obiettivi della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Il servizio pubblico tornerà a trasmetteregli incontri deidi calcio. La Coppa del Mondo Fifasarà trasmessa sui canali Rai, la televisioneha ottenuto l’esclusività di tutto il torneo che si terrà il prossimo anno in Medio Oriente. Alla Rai sono stati assegnati i diritti multipiattaforma in televisione, digitale e radio e fornirà un sistema di trasmissione dedicato per il torneo. Viale Mazzini, oltre a rendere disponibili in diretta sul territorio tutte le 64, annuncia anche un’ampia programmazione di supporto, tra cui highlights e palinsesto dedicato. Almeno 28del torneo, inclusa la partita di apertura, la finale ed entrambe le semifinali, verranno trasmesse sul canale di punta dell’emittente, Rai 1, soddisfacendo gli obiettivi della ...

