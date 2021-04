Girandola di d s tra Sampdoria | Napoli e Verona | la situazione

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 9 aprile 2021) Tre direttori sportivi potrebbero cambiare colore a fine stagione: in ballo Osti, Giuntoli e D'Amico Nel gran ballo dei direttori sportivi anche lasarà protagonista. In caso di addio di Carlo Osti, il cui contratto è in scadenza a fine stagione, la società doriana dovrà trovare un sostituto: nel mirino Daniele Faggiano e Davide Vagnati, ma non solo. A quanto riporta Il Secolo XIX, potrebbe aprirsi un triangolo di mercato con nel mezzo Tony D'Amico dell'Hellase Cristiano Giuntoli del. Il d.s. gialloblù potrebbe approdare alla corte di Aurelio De Laurentiis e conseguentemente si aprirebbe la possibilità per Giuntoli di approdare alla.