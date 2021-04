Gf Vip 5, Andrea Zelletta sul rapporto con Pierpaolo Pretelli: “Non ci sentiamo da un mese, forse c’entra la mia risposta a Giulia Salemi…” (Di venerdì 9 aprile 2021) L’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta è stato indubbiamente uno dei protagonisti più discussi e più seguiti del Gf Vip 5 dove, con il suo carattere e il suo modo di fare è arrivato fino alla puntata finale del reality, aggiudicandosi il quinto posto. Andrea all’interno della Casa ha legato con molti gieffini, tra cui Pierpaolo Petrelli, anche se a quanto pare le cose poi hanno prese un’altra piega. E’ stato Zelletta stesso nel corso di un’intervista rilasciata a Casa Chi ha spiegare cosa è successo con il fidanzato di Giulia Salemi: Non è successo nulla con Pierpaolo. Dopo la puntata di Verissimo non ci siamo scambiati più nulla. È passato un mese e non ci siamo più sentiti; ci siamo allontanati ma non è successo nulla. L’ultimo messaggio è ... Leggi su isaechia (Di venerdì 9 aprile 2021) L’ex tronista di Uomini e Donneè stato indubbiamente uno dei protagonisti più discussi e più seguiti del Gf Vip 5 dove, con il suo carattere e il suo modo di fare è arrivato fino alla puntata finale del reality, aggiudicandosi il quinto posto.all’interno della Casa ha legato con molti gieffini, tra cuiPetrelli, anche se a quanto pare le cose poi hanno prese un’altra piega. E’ statostesso nel corso di un’intervista rilasciata a Casa Chi ha spiegare cosa è successo con il fidanzato diSalemi: Non è successo nulla con. Dopo la puntata di Verissimo non ci siamo scambiati più nulla. È passato une non ci siamo più sentiti; ci siamo allontanati ma non è successo nulla. L’ultimo messaggio è ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 5, Andrea Zelletta sul rapporto con Pierpaolo Pretelli: “Non ci sentiamo da un mese, forse c’entra la mia ri… - infoitcultura : GF Vip, Andrea Zelletta e Pierpaolo Petrelli non più amici? E’ stata la Salemi - DSpettacolo : Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, grandi amici nella Casa del GF Vip, non si sentono da più di un mese:… - VicolodelleNews : #GFVip Perchè Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli non si sentono più? La causa potrebbe avere a che fare con Giuli… - NomeUte69208394 : RT @_comedincanto: Rosalinda ha davvero tanta pazienza, io avrei già fatto fuoco e fiamme, tra vip in cerca di gloria, fan pazzi, giornalis… -