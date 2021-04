Gb | è morto a 99 anni il principe Filippo

(Di venerdì 9 aprile 2021) E'il, 99enne consorte della regina Elisabetta, dimesso di recente dopo alcune settimane in ospedale a Londra a causa di una non meglio precisata infezione - non legata al Covid ...

SkyTG24 : È morto il principe #Filippo. Il marito della regina Elisabetta aveva 99 anni: - Corriere : È morto il principe Filippo di Edimburgo: aveva 99 anni - myrtamerlino : È morto il principe #Filippo, il 10 giugno avrebbe compiuto 100 anni. Finisce un'era... - fattissima : RT @eternita_l: Mi state dicendo che il principe Filippo è morto e ha lasciato sola la regina Elisabetta dopo più di 70 anni di matrimonio… - ACortellazzoJr : Si chiude una pagina di Storia ... un secolo attraversato dal #PrincipeConsorte per eccellenza. Riposi In Pace… -

Ultime Notizie dalla rete : morto anni

E'il principe Filippo, 99enne consorte della regina Elisabetta, dimesso di recente dopo alcune ... il duca di Edimburgo aveva celebrato a novembre i 73di matrimonio con la quasi 95enne ...Il duca di Edimburgo e consorte della regina Elisabetta II aveva 99. Con lui va via l'ultimissimo simbolo di un'Inghilterra coloniale rimossa prima che estinta, il bell'uomo alto con cui tutto il paese pensava di fidanzarsi in questa favola a ruoli invertiti, in ...E' con grande dolore che su Maestá la Regina annuncia la morte del suo amato marito, sua altezza reale il Principe Filippo, duca di Edimburgo", ha reso noto la casa reale. aveva 99 anni e da 73 era ...Poche righe toccanti per esprimere il dolore di una perdita dopo 73 anni di vita insieme: così la regina Elisabetta II ha annunciato oggi la morte del principe consorte Filippo di Edimburgo, nato a ...