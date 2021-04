Draghi: 'Erdogan è un dittatore' e Ankara si offende (Di venerdì 9 aprile 2021) Il presidente del Consiglio ieri in conferenza stampa aveva definito il presidente turco Edogan "un dittatore" di cui però "si ha bisogno per collaborare" scatenando le proteste di Ankara, che ha ... Leggi su globalist (Di venerdì 9 aprile 2021) Il presidente del Consiglio ieri in conferenza stampa aveva definito il presidente turco Edogan "un" di cui però "si ha bisogno per collaborare" scatenando le proteste di, che ha ...

matteosalvinimi : Solidarietà e stima per il Presidente Draghi, le intimidazioni e le discriminazioni del dittatore turco Erdogan sono inaccettabili. - BentivogliMarco : Su vaccini ai furbi che saltano la fila e #Erdogan #Draghi finalmente usa il linguaggio della parresia. Delinque… - pietroraffa : #Draghi:'Erdogan è un dittatore. Chiamiamolo per quello che è'. Applausi #conferenzastampa - raveragiuliano : RT @gadlernertweet: Il #Draghi pensiero: '#Erdogan è un #Dittatore di cui si ha bisogno'. A cosa servono i dittatori? A opprimere degli ess… - casto_lorenzo : RT @andrea_cangini: C'è un filo che unisce la missione di Mario #Draghi in Libia e la sua accusa al 'dittatore' #Erdogan: l'interesse nazio… -