“Divina” come l’idea di bellezza dell’estate 2021! (Di venerdì 9 aprile 2021) KORFF PRESENTA LA NUOVA TERRA ABBRONZANTE “Divina”: UNA LIMITED EDITION IN OMAGGIO A DANTE ALIGHIERI Korff, azienda italiana leader nel segmento beauty, celebra l’Italia con la Terra Limited Edition “Divina”, omaggiando il padre della lingua italiana Dante Alighieri a 700 anni dalla sua scomparsa. La Terra Korff trae, infatti, ispirazione dalla sua opera più importante, la Divina Commedia, con la sua frase conclusiva: “L’Amor che move il Sole e l’altre Stelle”. All’interno di un prezioso cofanetto, tre polveri compatte, setose e leggere, riscaldano il colorito garantendo un effetto luminoso e naturale, proprio come quello di Madalina Ghenea. Le texture sono versatili e si adattano a tutte le carnagioni, le due nuance abbronzanti uniformano l’incarnato e consentono di realizzare un perfetto contouring,mentre ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 9 aprile 2021) KORFF PRESENTA LA NUOVA TERRA ABBRONZANTE “”: UNA LIMITED EDITION IN OMAGGIO A DANTE ALIGHIERI Korff, azienda italiana leader nel segmento beauty, celebra l’Italia con la Terra Limited Edition “”, omaggiando il padre della lingua italiana Dante Alighieri a 700 anni dalla sua scomparsa. La Terra Korff trae, infatti, ispirazione dalla sua opera più importante, laCommedia, con la sua frase conclusiva: “L’Amor che move il Sole e l’altre Stelle”. All’interno di un prezioso cofanetto, tre polveri compatte, setose e leggere, riscaldano il colorito garantendo un effetto luminoso e naturale, proprioquello di Madalina Ghenea. Le texture sono versatili e si adattano a tutte le carnagioni, le due nuance abbronzanti uniformano l’incarnato e consentono di realizzare un perfetto contouring,mentre ...

Advertising

DivinaCommediaQ : RT @FestivalDantesc: ??divina n.9 Nel romanzo 'Dicerie dell'untore' di Gesualdo #Bufalino troviamo diversi parallelismi con la #divinacomme… - FestivalDantesc : ??divina n.9 Nel romanzo 'Dicerie dell'untore' di Gesualdo #Bufalino troviamo diversi parallelismi con la… - lantanidos : RT @theMauroboss: @Cambiacasacca @ReginaNera6 Con tutta la non simpatia x un dittatore, almeno lui è passato x il voto....dei Turchi. Dragh… - Marti__boo : RT @inprincesspark: magari la gente come minimo ancora crede che i paps girino invano sperando in una grazia divina e non che i team delle… - raf37280198 : se ogni tanto si affacciasse la giustizia Divina, aiuterebbe a credere in qualcosa lassu'... visto che, quella Terr… -