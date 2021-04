Covid, verso scostamento di bilancio tra 35 e 40 miliardi (Di venerdì 9 aprile 2021) Si aggirerà tra i 35 e i 40 miliardi il nuovo scostamento di bilancio che dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri mercoledì prossimo. Ieri, in conferenza stampa, il premier Mario Draghi ha detto che si attesterà su cifre più alte dell’ultimo provvedimento (cioè 32 miliardi). Fonti di governo spiegano all’Adnkronos che la forchetta allo studio dell Mef va da 35 a 40 miliardi, risorse che, in un nuovo decreto sostegni, saranno ancora una volta destinate ai bar, ai ristoranti, ai negozi e tutte le altre attività chiuse o quasi. I ristori introdotti col futuro provvedimento, che il governo punta a chiudere entro fine mese, non saranno selettivi ma ricalcheranno lo stesso meccanismo del precedente decreto, spiegano inoltre le stesse fonti. Dunque sussidi a pioggia, con l’ipotesi -ma al ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 aprile 2021) Si aggirerà tra i 35 e i 40il nuovodiche dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri mercoledì prossimo. Ieri, in conferenza stampa, il premier Mario Draghi ha detto che si attesterà su cifre più alte dell’ultimo provvedimento (cioè 32). Fonti di governo spiegano all’Adnkronos che la forchetta allo studio dell Mef va da 35 a 40, risorse che, in un nuovo decreto sostegni, saranno ancora una volta destinate ai bar, ai ristoranti, ai negozi e tutte le altre attività chiuse o quasi. I ristori introdotti col futuro provvedimento, che il governo punta a chiudere entro fine mese, non saranno selettivi ma ricalcheranno lo stesso meccanismo del precedente decreto, spiegano inoltre le stesse fonti. Dunque sussidi a pioggia, con l’ipotesi -ma al ...

