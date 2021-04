Covid: Salvini, nessun ricatto ma aprire dove è possibile (Di venerdì 9 aprile 2021) "I dati (dei contagi, ndr) per fortuna sono in progressivo miglioramento, quindi senza forzare come leggo su qualche giornale, minacciare o addirittura ricattare, riaprire tutte le attività economiche, sportive, sociali e culturali nelle zone non più a rischio è un dovere morale e civico. E sul ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 aprile 2021) "I dati (dei contagi, ndr) per fortuna sono in progressivo miglioramento, quindi senza forzare come leggo su qualche giornale, minacciare o addirittura ricattare, ritutte le attività economiche, sportive, sociali e culturali nelle zone non più a rischio è unre morale e civico. E sul ...

Advertising

stanzaselvaggia : Alla luce del fallimento della plasmaterapia per il Covid Matteo Salvini dovrebbe chiedere scusa a governo, regioni… - ilariacapua : Ecco un esempio di ottimo giornalismo anti-strumentalizzazione. Grazie @Open_gol - LegaSalvini : ++ L'INCONTRO A PALAZZO CHIGI ++ COVID, SALVINI DA DRAGHI ALZA LA POSTA SULLE RIAPERTURE E L'AGGIORNAMENTO DEI PROT… - Pasquino70 : In @RegLombardia hanno scoperto una cura miracolosa contro il covid. Sembra che l acqua del Po raccolta con le amp… - i1ygq : RT @stanzaselvaggia: Alla luce del fallimento della plasmaterapia per il Covid Matteo Salvini dovrebbe chiedere scusa a governo, regioni, m… -