Zona arancione Lombardia, Toscana e Piemonte (Calabria e Puglia in bilico). Solo tre regioni in rosso (Di giovedì 8 aprile 2021) Nell?ultima settimana il numero dei nuovi casi positivi è diminuito del 23,15 per cento. La discesa è finalmente cominciata. L?altopiano che si affronta, dopo avere... Leggi su ilmattino (Di giovedì 8 aprile 2021) Nell?ultima settimana il numero dei nuovi casi positivi è diminuito del 23,15 per cento. La discesa è finalmente cominciata. L?altopiano che si affronta, dopo avere...

Advertising

rtl1025 : ??#Campania, #ValleDAosta e #Puglia dovrebbero restare regioni rosse, #Sardegna da arancione dovrebbe invece passare… - Adnkronos : Oggi i dati su #zonarossa e arancione: come può cambiare la mappa dei colori in Italia. - rtl1025 : ?? 'L'indice #Rt è in miglioramento, e alcune Regioni passeranno in zona arancione'. A confermarlo è il presidente d… - Snupina92 : Ecco in che modalità si decidono zona rossa, arancione e gialla per le regioni italiane : - RadioPerusia : Coronavirus, attesa delle Regioni per il passaggio in arancione La cabina di regia potrebbe decretare il passaggio… -