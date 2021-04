Segregata in casa dai familiari chiede aiuto ai Carabinieri via Mail (Arezzo) (Di giovedì 8 aprile 2021) Segregata in casa dalla famiglia ad Arezzo: chiede aiuto via Mail (grazie alla Dad). I Carabinieri sono riusciti a liberarla. La ragazza voleva frequentare un giovane di una fede religiosa diversa Attraverso una Mail è riuscita a chiedere aiuto ai Carabinieri: così una ragazza è stata liberata dalla prigione casalinga in cui era stata costretta Leggi su periodicodaily (Di giovedì 8 aprile 2021)indalla famiglia advia(grazie alla Dad). Isono riusciti a liberarla. La ragazza voleva frequentare un giovane di una fede religiosa diversa Attraverso unaè riuscita areai: così una ragazza è stata liberata dalla prigionelinga in cui era stata costretta

