Pandemia, il bilancio Istat e quei 22 mila morti in meno di cui nessuno parla (e che nessuno sa spiegare) (Di giovedì 8 aprile 2021) Ci sono numeri che vengono snocciolati con rigorosa puntualità, a cadenza giornaliera, come bollettini di guerra. Sono quelli dei morti per Covid-19, onnipresenti in ogni servizio di telegiornali e nelle pagine di quasi tutte le principali testate italiane. E poi ci sono cifre che, invece, restano ignorate, lontane dai riflettori. Sono quelle rivelate dall’Istat all’interno della nota “Aggiornamento dei decessi giornalieri per il complesso delle cause”, pubblicato sul sito dell’istituto. E che rivelano come, sostanzialmente, il numero complessivo dei morti in Italia sia in calo, nonostante la Pandemia. Secondo l’Istat, i decessi totali sono aumentati solo di 1,125 dal momento che erano 125.741 in media nel periodo 2015-2019 e sono stati 126.866 quest’anno, con una variazione di +0,8%. Partendo da ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 8 aprile 2021) Ci sono numeri che vengono snocciolati con rigorosa puntualità, a cadenza giornaliera, come bollettini di guerra. Sono quelli deiper Covid-19, onnipresenti in ogni servizio di telegiornali e nelle pagine di quasi tutte le principali testate italiane. E poi ci sono cifre che, invece, restano ignorate, lontane dai riflettori. Sono quelle rivelate dall’all’interno della nota “Aggiornamento dei decessi giornalieri per il complesso delle cause”, pubblicato sul sito dell’istituto. E che rivelano come, sostanzialmente, il numero complessivo deiin Italia sia in calo, nonostante la. Secondo l’, i decessi totali sono aumentati solo di 1,125 dal momento che erano 125.741 in media nel periodo 2015-2019 e sono stati 126.866 quest’anno, con una variazione di +0,8%. Partendo da ...

