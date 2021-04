“Non doveva”. Bufera su Federica Sciarelli e Chi l’ha visto per il caso Denise Pipitone: “Imbarazzante” (Di giovedì 8 aprile 2021) Qual’è il confine tra ‘tv del dolore’ e ‘tv al servizio del cittadino’? Nessuno lo sa ma, evidentemente, è più labile di quello che tutti pensano. Ne è un esempio lampante il caso di Denise Pipitone e di Olesya, la ragazza che in un primo momento sembrava potesse essere la figlia di Piera Maggio. Tutti hanno rivissuto il dramma di una madre alla quale è stata strappata la piccola e indifesa figlia di cui si sono perse le tracce ormai dal 2004. Una storia drammatica, un incubo che nessuna mamma dovrebbe mai vivere e che invece ha segnato e sta segnando questa donna che non si arrende e sogna ancora di riabbracciare la figlia. In molti hanno sperato che fossimo finalmente giunti al lieto fine. Ma così non è stato. Olesya non è Denise Pipitone. E le polemiche si sono abbattute furenti sulla televisione ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 aprile 2021) Qual’è il confine tra ‘tv del dolore’ e ‘tv al servizio del cittadino’? Nessuno lo sa ma, evidentemente, è più labile di quello che tutti pensano. Ne è un esempio lampante ildie di Olesya, la ragazza che in un primo momento sembrava potesse essere la figlia di Piera Maggio. Tutti hanno rivissuto il dramma di una madre alla quale è stata strappata la piccola e indifesa figlia di cui si sono perse le tracce ormai dal 2004. Una storia drammatica, un incubo che nessuna mamma dovrebbe mai vivere e che invece ha segnato e sta segnando questa donna che non si arrende e sogna ancora di riabbracciare la figlia. In molti hanno sperato che fossimo finalmente giunti al lieto fine. Ma così non è stato. Olesya non è. E le polemiche si sono abbattute furenti sulla televisione ...

