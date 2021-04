Necessità emerse con la pandemia La città diventa a misura di famiglia

(Di giovedì 8 aprile 2021) di Martino Agostoni I bisogni emergenti e le nuove difficoltà in ambiti come i servizi alle famiglie, lo sport, l'inclusione e l'arte sono i temi di "Una via per la". È il nuovo progetto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Necessità emerse

IL GIORNO

... collaborando con numerose realtà attive nei quartieri, punta ad avviare in estate una serie di iniziative a sostegno delle famiglie in difficoltà e in risposta alle problematichedopo oltre ..."Dalle audizioni dei rappresentanti delle Fondazioni Culturali avvenute finora, sonotante buone pratiche nella gestione delle stesse, ma anche ladi maggiori fondi per il personale, in modo da poter svolgere più attività. Per questo e per far sì che la cultura ...