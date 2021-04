LOL: fa o non fa davvero ridere? (Di giovedì 8 aprile 2021) Che non sia proprio facile convincerlo, è cosa nota. A detta di alcuni, spesso sembra che Aldo Grasso, 72 anni, stronchi per partito preso ogni debutto televisivo. Ma, stavolta, le sue parole caustiche sono state preso di mira da Frank Matano, che ha risposto per le rime alla stoccata. Leggi anche › #iorestoacasa: cosa guardare in tv secondo Aldo Grasso Alcuni dei comici di LOL: da sinistra, Frank Matano, Elio, Pintus e Lillo (Instagram) In LOL, un “tutti contro tutti” tra comici Il tema del contendere è LOL – chi ride è fuori, un comedy show di Prime Video condotto da Mara Maionchi e Fedez. Il format prevede che dieci comici (tra cui, appunto anche Matano) siano rinchiusi in una casa-teatro per sei ore consecutive con l’obiettivo di far ridere gli altri con ... Leggi su iodonna (Di giovedì 8 aprile 2021) Che non sia proprio facile convincerlo, è cosa nota. A detta di alcuni, spesso sembra che Aldo Grasso, 72 anni, stronchi per partito preso ogni debutto televisivo. Ma, stavolta, le sue parole caustiche sono state preso di mira da Frank Matano, che ha risposto per le rime alla stoccata. Leggi anche › #iorestoacasa: cosa guardare in tv secondo Aldo Grasso Alcuni dei comici di LOL: da sinistra, Frank Matano, Elio, Pintus e Lillo (Instagram) In LOL, un “tutti contro tutti” tra comici Il tema del contendere è LOL – chi ride è fuori, un comedy show di Prime Video condotto da Mara Maionchi e Fedez. Il format prevede che dieci comici (tra cui, appunto anche Matano) siano rinchiusi in una casa-teatro per sei ore consecutive con l’obiettivo di fargli altri con ...

