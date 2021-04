LIVE Fognini-Munar 2-6 1-2, ATP Marbella in DIRETTA: nuovo break per lo spagnolo (Di giovedì 8 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 break Munar, butta via il game Fognini con lo schema servizio e volée di rovescio, con quest’ultimo che va a terminare lungo. Dopo poco più di un’ora set e break di vantaggio per lo spagnolo. Vantaggio Munar, palla break: altro rovescio in rete di Fognini. 40-40, 2a parità: rovescio in rete di Fognini. Vantaggio Fognini, chiamato di nuovo a rete l’azzurro si disimpegna bene con il rovescio a campo aperto. 40-40 Seconda di Fognini, ma Munar cerca una palla corta telefonata con il dritto e Fabio ci si avventa senza problemi con il rovescio. Ancora ai vantaggi. 30-40 Palla ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2, butta via il gamecon lo schema servizio e volée di rovescio, con quest’ultimo che va a terminare lungo. Dopo poco più di un’ora set edi vantaggio per lo. Vantaggio, palla: altro rovescio in rete di. 40-40, 2a parità: rovescio in rete di. Vantaggio, chiamato dia rete l’azzurro si disimpegna bene con il rovescio a campo aperto. 40-40 Seconda di, macerca una palla corta telefonata con il dritto e Fabio ci si avventa senza problemi con il rovescio. Ancora ai vantaggi. 30-40 Palla ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Fognini-Munar 2-6 1-0 ATP Marbella in DIRETTA: l’azzurro sventa due palle break a inizio secondo set -… - zazoomblog : LIVE Fognini-Munar 1-4 ATP Marbella in DIRETTA: l’azzurro ancora non è riuscito a tenere il servizio finora -… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Segui con noi l'esordio di Fabio Fognini a Marbella contro Jaume Munar - livetennisit : ATP Marbella: LIVE i risultati con il dettaglio del Secondo Turno. In campo Fabio Fognini e Gianluca Mager -