Libia, quelle parole non dovevano essere dette (Di giovedì 8 aprile 2021) Davvero il capo del governo italiano non vede e non sa, oppure peggio, vede e sa ma finge di non vedere e di non sapere? «Noi esprimiamo soddisfazione per quello che la Libia fa, per i salvataggi, e nello stesso tempo aiutiamo e assistiamo la Libia»: queste le incredibili parole pronunciate da Draghi nella sua visita in Libia. Inchieste, testimonianze, report, tutte le fonti possibili inclusa l’Onu hanno mostrato al mondo l’orrore dei cosiddetti “salvataggi” che la guardia costiera libica … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 8 aprile 2021) Davvero il capo del governo italiano non vede e non sa, oppure peggio, vede e sa ma finge di non vedere e di non sapere? «Noi esprimiamo soddisfazione per quello che lafa, per i salvataggi, e nello stesso tempo aiutiamo e assistiamo la»: queste le incredibilipronunciate da Draghi nella sua visita in. Inchieste, testimonianze, report, tutte le fonti possibili inclusa l’Onu hanno mostrato al mondo l’orrore dei cosiddetti “salvataggi” che la guardia costiera libica … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Libia quelle Forze armate fra sicurezza, salute e rilancio tecnologico. La strategia di Guerini ... quella del Mediterraneo allargato, sia in quelle aree dove si dovesse rendere necessaria una ...tutto - ha concluso - deve essere messo a sistema con la nostra esigenza di stabilizzazione della Libia, ...

Draghi riapre con la Libia (I) ...della Libia vede due guerre mondiali e l'ascesa del fascismo. Questi eventi hanno effetti profondi e diversi nella regione. Nei fatti ai primi del 900 la regioni Libiche si stagliavano tra quelle che ...

Libia, quelle parole non dovevano essere dette | il manifesto Il Manifesto Memorandum Italia-Libia: l’Europa delega il gioco sporco e intanto ci guadagna di fatto si crea una triangolazione tra i tre Paesi che confinano con quel tratto di mare: Italia, Libia e Malta. La sorveglianza permette di raccogliere le informazioni, trasmetterle in maniera ...

