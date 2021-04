Jeda | fidanzato di Vera Gemma | “L’amore vero non dovrebbe avere limiti”

Leggi su chedonna

(Di giovedì 8 aprile 2021), ildi, ha raccontato per la prima volta come ha conosciuto la sua compagna e come si sono innamorati.è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi, nonostante non faccia parte dei naufraghi, di quest’edizione dell’Isola dei Famosi. Il giovane produttore musicale ha fatto il suo debutto in studio per portare il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it