Isola Dei famosi | Elisa Isoardi condurrà un programma tutto suo

Leggi su solodonna

(Di giovedì 8 aprile 2021)è uno dei naufraghi che stanno attirando maggiormente l’attenzione; la conduttrice, secondo molti rumors che stanno girando in queste ore, avrebbe accettato di partecipare all’deisolamente in cambio di unsuo. Scopriamo insiemequello che si sa sul futuro professionale diè una conduttrice tv che sta riscuotendo moltissimo successo in questa edizione dell’dei; partita come una Articolo completo: dal blog SoloDonna