Il Milan sceglie la prima cessione importante

Il Milan fa i conti con la questione rinnovi ed intanto progetta il futuro: possibile la cessione di uno dei big di Pioli Da capitano a cedibile il passo può essere breve, come quello compiuto da Alessio Romagnoli. Il 26enne non è più sicuro della conferma al Milan. Il contratto in scadenza nel 2022, le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Milan sceglie Inter - Sassuolo 2 - 1: gol di Lukaku e Lautaro Martinez. Nerazzurri a +11 ...vincente dell'Inter non si ferma neanche davanti al Sassuolo e vale il +11 in classifica sul Milan ... Lu - La trascina l'Inter a +11: al Sassuolo non basta Traoré Conte sceglie Gagliardini e Darmian al ...

Lukaku fa volare l'Inter: Bologna battuto, scudetto a un passo La squadra di Conte approfitta dei pareggi di Milan e Juventus e fa letteralmente il vuoto in ... La squadra di Mihajlovic si spaventa e sceglie di abbassare i giri per qualche minuto, consapevole di ...

AC Milan sceglie Avis per i viaggi in auto a zero emissioni Tuttosport Napoli, l'agente di Insigne nella sede del Milan: la situazione Tra le due parti c'è già stato un incontro e la situazione verrà chiarita solo dopo l'Europeo. Per questo, al momento, la società azzurra non è spaventata dall'interesse degli altri club: la prima ...

GAZZETTA, Giù il prezzo di Milenkovic: 25 milioni La Gazzetta dello Sport, questa mattina, discute del futuro di Nikola Milenkovic. Il difensore serbo ha deciso di non rinnovare con la Fiorentina e ora le pretendenti - Inter e Milan - si fanno avanti ...

