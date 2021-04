Facebook testa l’Hotline. Ecco di cosa si tratta (Di giovedì 8 aprile 2021) Veder fare, saper fare. Sulla strada costruita da Clubhouse, Facebook corre spedito nel suo percorso. Non una imitazione del social network con chat audio e ad invito lanciato nel 2020 dalla Alpha Exploration, ma una ispirazione fatta sua. Facebook mobile (Adobe Stock)NPE Team, un gruppo interno di ricerca e sviluppo di Facebook, sta sperimentato Hotline, per il momento nella sua versione beta. L’applicazione basata sul web potrebbe essere descritta come una sorta di “mashup” di Instagram Live (di proprietà comunque del Gruppo Facebook) e Clubhouse. Facebook Hotline: un po’ Instagram Live, un po’ Clubhouse Facebook (Adobe Stock)La feature consente ai creatori di parlare a un pubblico che può porre domande tramite testo o audio. La differenza di ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 8 aprile 2021) Veder fare, saper fare. Sulla strada costruita da Clubhouse,corre spedito nel suo percorso. Non una imitazione del social network con chat audio e ad invito lanciato nel 2020 dalla Alpha Exploration, ma una ispirazione fatta sua.mobile (Adobe Stock)NPE Team, un gruppo interno di ricerca e sviluppo di, sta sperimentato Hotline, per il momento nella sua versione beta. L’applicazione basata sul web potrebbe essere descritta come una sorta di “mashup” di Instagram Live (di proprietà comunque del Gruppo) e Clubhouse.Hotline: un po’ Instagram Live, un po’ Clubhouse(Adobe Stock)La feature consente ai creatori di parlare a un pubblico che può porre domande tramite testo o audio. La differenza di ...

Advertising

ItaloCalcagni : @FilippoStorti1 @yousuck2020 @elonmusk Non hai visto il video che mi hanno rimosso dal gruppo facebook... La disocc… - soloio0509 : RT @LaVeritaWeb: Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna con Capezzone e @galietti82. Caos Astazeneca, aggravato da Ema e Aifa. Spinta per le ria… - WendellGee1985 : RT @EsteriLega: @agambella Michel dice che sì i posti erano stati concordati, ma diversamente da come poi sono stati fatti trovare. I turch… - M5SLazio : ??Per sconfiggere il #cancro, c’è bisogno di testa, cuore ed equilibrio. Per questo oggi, con @LoretoMarcelli1 ab… - mesonorotta : Non mia mamma che è nel panico perché deve fare 6 video di auguri di compleanno (dove deve mettere solo la sua test… -