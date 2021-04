"Denise Pipitone e le telefonate degli Ivanovic". La Sciarelli rilancia la pista dei nomadi: spunta un video sconvolgente | Guarda (Di giovedì 8 aprile 2021) Cade la pista russa, non quella dei nomadi. A Chi l'ha visto? Federica Sciarelli riprende in mano il cado di Denise Pipitone, nel giorno del tanto atteso verdetto su Olesya Rostova. La 20enne russa in cerca della madre biologica non è la piccola di 4 anni sparita a Mazara del Vallo nel 2004, il gruppo sanguigno è differente. Denise, dunque, non è stata portata a Mosca e poi finita in un orfanotrofio. Ma la Sciarelli rimanda in onda un vecchio servizio, un documento sconvolgente che riaccende le polemiche sulle mancate ricerche e gli eventuali passi falsi in 16 anni di indagini. Un anziano audioleso, steso a letto, riconosce la foto della piccola Denise e spiega a gesti a una traduttrice di averla vista, in canottiera, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Cade larussa, non quella dei. A Chi l'ha visto? Federicariprende in mano il cado di, nel giorno del tanto atteso verdetto su Olesya Rostova. La 20enne russa in cerca della madre biologica non è la piccola di 4 anni sparita a Mazara del Vallo nel 2004, il gruppo sanguigno è differente., dunque, non è stata portata a Mosca e poi finita in un orfanotrofio. Ma larimanda in onda un vecchio servizio, un documentoche riaccende le polemiche sulle mancate ricerche e gli eventuali passi falsi in 16 anni di indagini. Un anziano audioleso, steso a letto, riconosce la foto della piccolae spiega a gesti a una traduttrice di averla vista, in canottiera, ...

