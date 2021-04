Deathloop: rinviato con nuova data d’uscita! (Di giovedì 8 aprile 2021) Deathloop, titolo in sviluppo presso Arkane Studios, è stato rinviato; abbiamo però una nuova data d’uscita. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata Purtroppo, ormai, rinviare alcuni titoli, anche molto attesi, è diventata una prassi all’interno del mercato videoludico. Cyberpunk 2077 ci ha insegnato, per esempio, quanto questa pratica possa spingersi in là, fino a stancare anche l’utenza. Che sia proprio l’hype che si viene a creare intorno ad un titolo, e di conseguenza le aspettative che si hanno, a spingere gli sviluppatori a “prendersi un po’ più di tempo”? Non abbiamo una risposta certa. Ciò che è certo è che anche Arkane, in questo caso, non è stata da meno. Deathloop è stato rinviato ma, fortunatamente, abbiamo una nuova data ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 8 aprile 2021), titolo in sviluppo presso Arkane Studios, è stato; abbiamo però unad’uscita. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata Purtroppo, ormai, rinviare alcuni titoli, anche molto attesi, è diventata una prassi all’interno del mercato videoludico. Cyberpunk 2077 ci ha insegnato, per esempio, quanto questa pratica possa spingersi in là, fino a stancare anche l’utenza. Che sia proprio l’hype che si viene a creare intorno ad un titolo, e di conseguenza le aspettative che si hanno, a spingere gli sviluppatori a “prendersi un po’ più di tempo”? Non abbiamo una risposta certa. Ciò che è certo è che anche Arkane, in questo caso, non è stata da meno.è statoma, fortunatamente, abbiamo una...

Advertising

DarioConti1984 : Deathloop è stato rinviato, uscirà a settembre 2021 - Stay_Nerd : Deathloop è stato rinviato a Settembre - tuttoteKit : #Deathloop: rinviato con nuova data d'uscita! #ArkaneStudios #PC #PS5 #tuttotek - misteruplay2016 : Deathloop non uscirà a maggio, rinviato! Nuova data di uscita per l’ennesimo rinvio del 2021 - zazoomblog : Deathloop non uscirà a maggio rinviato! Nuova data di uscita per lennesimo rinvio del 2021 - #Deathloop #uscirà… -