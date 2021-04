Calciomercato Juventus, Paratici guarda in difesa: occasione Bayern (Di giovedì 8 aprile 2021) A sorpresa il Bayern Monaco ha deciso di non rinnovare il contratto di Jerome Boateng. Dopo diverse stagioni piuttosto sottotono che l’hanno visto perdere molto valore, il difensore si è ritrovato grazie ad Hans Dieter Flick. Il tecnico dei bavaresi ha fatto un grande lavoro sul giocatore dal punto di vista psicologico e, dopo averlo recuperato a dovere, l’ha reso nuovamente uno dei migliori centrali al mondo. Nonostante ciò, il club tedesco non ha cambiato la sua posizione e ha deciso che lascerà partire Jerome Boateng a zero. Calciomercato Juventus, Boateng a parametro zero Nonostante non ci siano conferme riguardo un possibile interesse, Jerome Boateng potrebbe essere un vero affare per chiunque, specialmente per la Juventus. I bianconeri molto presto dovranno dire addio a Giorgio Chiellini – forse ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 8 aprile 2021) A sorpresa ilMonaco ha deciso di non rinnovare il contratto di Jerome Boateng. Dopo diverse stagioni piuttosto sottotono che l’hanno visto perdere molto valore, il difensore si è ritrovato grazie ad Hans Dieter Flick. Il tecnico dei bavaresi ha fatto un grande lavoro sul giocatore dal punto di vista psicologico e, dopo averlo recuperato a dovere, l’ha reso nuovamente uno dei migliori centrali al mondo. Nonostante ciò, il club tedesco non ha cambiato la sua posizione e ha deciso che lascerà partire Jerome Boateng a zero., Boateng a parametro zero Nonostante non ci siano conferme riguardo un possibile interesse, Jerome Boateng potrebbe essere un vero affare per chiunque, specialmente per la. I bianconeri molto presto dovranno dire addio a Giorgio Chiellini – forse ...

