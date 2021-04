ATP Cagliari 2021 | Lorenzo Sonego domina l’incontro con Gilles Simon L’azzurro ai quarti affronterà Hanfmann

(Di giovedì 8 aprile 2021)ha vinto in maniera netta (6-4 6-1) la sfida degli ottavi di finale dell’ATP dicontroha giocato un match di grande sostanza e qualità, conquistando meritatamente l’accesso aidoveil tedesco Yannick. Avvio di partita abbastanza complicato perche nel terzo gioco sbaglia clamorosamente col dritto in avanzamento e va sotto 15-40, purtroppocommette a seguire un dolorosissimo doppio fallo che consegna il 2-1 all’avversario. La reazione del 25enne nativo di Torino è praticamente istantanea e nel gioco successivo il tennista italiano riesce a strappare il servizio a(2–2). Il match non smette ...

Eurosport_IT : Lorenzo #Musetti non molla mai! ???????? Al #SardegnaOpen fa fuori la testa di serie n° 1 Evans 6-1 1-6 7-6(8)e vola… - Eurosport_IT : Lorenzo #Musetti batte Evans e si toglie subito qualche sassolino dalla scarpa. Giovane sì, ma non bisogna mica app… - zazoomblog : Tennis: Atp Cagliari Sonego ai quarti - #Tennis: #Cagliari #Sonego #quarti - CentotrentunoC : ATP SARDEGNA OPEN ?? Le parole di #Sonego dopo la bella vittoria contro il francese #Simon nel torneo #Atp 250 di… - TENIPOcom : ATP 250 Cagliari - Clay (Quarterfinal) F. Coria/D. Evans (ARG/GBR) def. M. Cecchinato/S. Travaglia (ITA) 6:2 6:2 -

Quarta giornata del " Sardegna Open ", torneo250 in corso sulla terra rossa del Tennis Clube in diretta su Sky Sport . Sono due gli azzurri ai quarti: Lorenzo Musetti supera in tre set il britannico Daniel Evans (1testa di ...Nella gara degli ottavi di finale del torneo di tennisdi, Lorenzo Musetti batte per 6 - 1, 1 - 6, 7 - 6 Daniel Evans, testa di serie numero 1: guarda gli highlightsCagliari, 8 apr. - (Adnkronos) - Lorenzo Sonego si qualifica ai quarti di finale del Sardegna Open, torneo Atp 250 in corso di svolgimento al tennis club Cagliari. L'azzurro, numero 34 del mondo e ...Lorenzo Sonego ha sconfitto Gilles Simon mediante il risultato di 6-4, 6-1, in occasione del secondo turno dell'Atp 250 di Cagliari 2021. Il resoconto del match ...