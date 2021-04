Anticipazioni Uomini e Donne 8 aprile: un noto corteggiatore per Samantha (Di giovedì 8 aprile 2021) Le storie del trono classico di Uomini e Donne cominciano a entrare nel vivo. I tronisti del 2021 sono Massimiliano Mollicone, Giacomo Czerny e Samantha Curcio, che è stata annunciata come la prima tronista curvy. Se Giacomo Czerny ha regalato al pubblico fuoco e fiamme nell’ultima puntata del dating show, litigando sia con la corteggiatrice Carolina, che con Martina, adesso, anche Samantha sarà al centro di alcune incomprensioni. Le Anticipazioni di Uomini e Donne del Vicolo delle News dell’8 aprile rivelano, infatti, che una scelta della tronista dagli occhi azzurri scatenerà il disappunto del corteggiatore Alessio. Anticipazioni Uomini e Donne, una vecchia ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 8 aprile 2021) Le storie del trono classico dicominciano a entrare nel vivo. I tronisti del 2021 sono Massimiliano Mollicone, Giacomo Czerny eCurcio, che è stata annunciata come la prima tronista curvy. Se Giacomo Czerny ha regalato al pubblico fuoco e fiamme nell’ultima puntata del dating show, litigando sia con la corteggiatrice Carolina, che con Martina, adesso, anchesarà al centro di alcune incomprensioni. Ledidel Vicolo delle News dell’8rivelano, infatti, che una scelta della tronista dagli occhi azzurri scatenerà il disappunto delAlessio., una vecchia ...

