WTA Bogotà | Arruabarrena – Paolini | dove vederla in streaming e in diretta

Advertising

zazoomblog : WTA Bogotà 2021: Giulia Gatto-Monticone svista incredibile del giudice di sedia nel suo match con Astra Sharma -… - OA_Sport : WTA Bogotà 2021: svista rilevante nel match tra Gatto-Monticone e Sharma - sportface2016 : #Wta, l'ordine di gioco di oggi a #Bogota: in campo Jasmine #Paolini e Sara #Errani - WeAreTennisITA : Il programma di oggi al WTA 250 di Bogotà, con in campo Jasmine Paolini e Sara Errani Dalle 17: Paolini ?? Arruaba… - TennisWorldit : Wta Bogotà - Colpaccio Errani. Al secondo turno anche Gatto Monticone -

Ultime Notizie dalla rete : WTA Bogotà

TENNIS - Avversaria sulla carta abbordabile per Jasmine Paolini di scena oggi (ore 17) nei quarti di finale del torneodi, in Colombia. La 25enne tennista lucchese affronterà infatti la spagnola Lara Arruabarrena Vecino che negli ottavi ha battuto (6 - 0; 6 - 1) la colombiana Jessica Plazas. Avanzano anche ...Primo turno vincente per Sara Errani, che batte la spagnola Sara Sorribes Tormo e avanza nel torneo'Copa Colsanitas' a, in Colombia. Una partita equilibratissima, che ha visto la massese spuntarla in volata nel primo set (7 - 5), per poi portarsi sul 5 - 1. A quel punto la Sorribes Tormo ...