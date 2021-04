Viabilità Roma Regione Lazio del 07-04-2021 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 aprile 2021)7APRILE ORE 19:35 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO PERMANE QUALCHE RALLENTAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI SULLA A12TARQUINIA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BARRIERE E’ PREVISTA LA CHIUSURA DEL TRATTO TRA SANTA MARINELLA E CIVITAVECCHIA SUD IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA DALLE ORE 22 DI QUESTA SERA ALLE 6 DI DOMANI MATTINA PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO CIRCONE ANCORA RALLENTATA SULLA LINEA FL4 ...