Ursula Bennardo bellezza esplosiva sui social: come si è mostrata l’ex di Uomini e Donne (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ursula Bennardo è stata una delle dame del Trono over di Uomini e Donne. Essendo un personaggio pubblico, tende a condividere la sua vita sui social. Di recente ha mostrato una versione di sé del tutto nuova. Ecco le foto. Ursula Bennardo a UeD – Solonotizie24Ursula esplosiva sul web Le foto risalgono al 13 marzo e hanno ottenuto tantissimi like: “Proveremo anche stavolta ad essere forti e a dare forza e sostegno ai nostri figli e alle persone a noi care. Ho il cuore infranto per tutte quelle saracinesche che da lunedì non si alzeranno e per quelle che da tempo ormai sono chiuse… Centomila morti…tanti troppi. Una tragedia…ma resta comunque una tragedia anche per le milioni di persone che rischiano di morire di fame o di depressione. ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 7 aprile 2021)è stata una delle dame del Trono over di. Essendo un personaggio pubblico, tende a condividere la sua vita sui. Di recente ha mostrato una versione di sé del tutto nuova. Ecco le foto.a UeD – Solonotizie24sul web Le foto risalgono al 13 marzo e hanno ottenuto tantissimi like: “Proveremo anche stavolta ad essere forti e a dare forza e sostegno ai nostri figli e alle persone a noi care. Ho il cuore infranto per tutte quelle saracinesche che da lunedì non si alzeranno e per quelle che da tempo ormai sono chiuse… Centomila morti…tanti troppi. Una tragedia…ma resta comunque una tragedia anche per le milioni di persone che rischiano di morire di fame o di depressione. ...

Advertising

DonnaGlamour : Uomini e Donne, Sossio e Ursula senza lavoro per il Covid: “Ecco come guadagniamo” - infoitcultura : UeD, Sossio Aruta e Ursula Bennardo: senza lavoro, restiamo a galla così - infoitcultura : “Costretti a vivere così..”. Sossio Aruta e Ursula Bennardo in difficoltà: “Così è dura..”. Cos’hanno detto - infoitcultura : “Per noi momento difficile”. Sossio Aruta e Ursula Bennardo, le cose non vanno bene: “Siamo costretti così” - CiampaStan : Nel mio liceo veniva il figlio di Ursula Bennardo, una che ha partecipato a Temptation island, praticamente un mont… -